В Колумбии зарегистрирован первый случай заражения «дельта-штаммом» коронавируса

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24 июля 2021, 17:59

медик, фото: pixabay.com

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что в стране впервые выявили «дельта-штамм» новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление опубликовало в субботу, 24 июля, министерство здравоохранения.

«Национальный институт здоровья выявил наличие штамма "дельта" в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали», - цитирует слова главы государства ведомство.

Минздрав Колумбии уточнил, что с начала пандемии в стране выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 118 тысяч пациентов - скончались.

Ранеее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока рано говорить о завершении пандемии новой коронавирусной инфекции. Во многих европейских странах растет заболеваемость.

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