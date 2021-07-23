ВОЗ: коронавирусная пандемия далека от завершения из-за роста заболеваемости в Европе

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23 июля 2021, 20:29 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) распространили совместный релиз. Представители ведомств заявили, что пока рано говорить о завершении пандемии новой коронавирусной инфекции.

Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге пояснил, что из-за распространения «дельта-штамма» коронавируса во многих европейских странах растет заболеваемость.

Глава ECDC Андреа Аммон добавил, что для сдерживания пандемии в этих условиях важно сохранять бдительность. По его словам, людям необходимо проходить вакцинацию против коронавируса, а также соблюдать меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски.

Ранее сообщалось, что в России выявлен более заразный «бразильский» штамм коронавируса.

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