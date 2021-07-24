Уехавший из РФ журналист Муждабаев допустил возможность «атомных бомбардировок» Украины Россией

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24 июля 2021, 15:49

Ядерный взрыв, globallookpress.com

Айдер Муждабаев, уехавший из РФ журналист, против которого в стране возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму, допустил возможность «атомных бомбардировок» Украины Россией.

«Способна на все. До атомных бомбардировок»,- заявил Муждабаев, говоря о вероятных, с его точки зрения, действиях Москвы в отношении Украины.

Процитированный «ПолитНавигатором» журналист добавил, что Киеву следует «готовиться к худшим сценариям» и «использовать каждый день для укрепления связей» с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось в субботу, киевский аналитик Юрий Корольчук допустил, что Донецк и Луганск могут не вернуться в состав Украины.

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