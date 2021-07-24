Newsweek: Джо Байден подарил Владимиру Путину «огромную победу» по газопроводу «Северный поток — 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2021, 13:54

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин, Guo Chen / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил российскому лидеру Владимиру Путину «огромную победу» по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Как напоминает журнал Newsweek, предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп выступал категорически против «Северного потока — 2» и ввел жесткие санкции с целью предотвращения его строительства. Издание пишет, что при президенте Байдене произошла «радикальная смена позиции» официального Вашингтона по газопроводу. Констатируется, что «кульминацией» данного процесса стало одобрение проекта действующей американской администрацией.

Ранее на текущей неделе появилась информация о том, что власти США и Германии достигли соглашения, которое позволяет России завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер в отношении его строителей. Таким образом, Джо Байден подарил Владимиру Путину «огромную победу» по газопроводу, сделали вывод в Newsweek.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости