National Interest: российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» с гиперзвуковыми «Цирконами» будет опасен для США

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24 июля 2021, 09:30 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет представлять опасность для Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что «Адмирал Нахимов» оснастят «Цирконами». The National Interest (NI) пишет, что крейсер, вооруженный данными гиперзвуковыми снарядами, будет опасен для США.

Предполагается, что корабль получит в общей сложности шестьдесят «Цирконов». Такое количество ракет могло бы одновременно сокрушить и потенциально уничтожить надводные корабли, береговую оборону противника и даже укрепленные внутренние цели, отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI.

Как сообщалось ранее в субботу, индийское издание EurAsian Times высказало точку зрения, согласно которой новая российская система С-500 сделает бесполезным существование лучших американских истребителей.

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