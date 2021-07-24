EurAsian Times о новой российской системе С-500: «Самый мощный в мире зенитный ракетный комплекс стал еще более смертоносным»

«Самый мощный в мире зенитный ракетный комплекс стал еще более смертоносным». Соответствующая оценка боевых возможностей новой российской системы С-500 дана в материале, появившемся на страницах индийских СМИ.
EurAsian Times пишет, что С-500 является модернизацией С-400. «Самый мощный в мире зенитный ракетный комплекс стал еще более смертоносным»,- указывается в публикации издания, пересказанной порталом «ПолитРоссия».
Отмечается, что С-500 изначально разрабатывали для противодействия широкому спектру воздушных угроз, в числе которых баллистические и крылатые ракеты, пилотируемые самолеты. Предполагается, что в прошлом месяце система была протестирована в Сирии на макете американского истребителя пятого поколения F-35.
В EurAsian Times полагают, что С-500 сделает существование лучших истребителей США - F-22 и F-35 - бесполезным.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что НАТО не сможет помочь Украине в случае ее военного конфликта с Россией в Черном море.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости