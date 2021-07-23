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В Китае три человека заразились птичьим гриппом, один скончался

, 22:37

В Китае три человека заразились птичьим гриппом, один скончался
медик, фото: pixels.com

Департамент здравоохранения Гонконга сообщил, что на юго-западе Китая произошла вспышка птичьего гриппа H5N6. Заболели три человека, один из них скончался.

Смертельный случай выявили в Сюаньхане провинции Сычуань. В результате болезни умерла 51-летняя женщина, пациентка контактировала с домашней птицей. Местная жительница заметила симптомы 25 июня, 3 июля ее госпитализировали. На следующий день она умерла.

Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань. Пациент контактировал с птицей. Первые жалобы на самочувствие у мужчины появились 22 июня, 5 июля его доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Третий человек проживает в Чунцине. 66-летний мужчина также контактировал с домашней птицей, после чего заметил у себя симптомы. 23 июня ему стало плохо, 4 июля его госпитализировали. Сейчас пациент в критическом состоянии.

Отмечается, что сообщений о передаче H5N6 от человека к человеку не поступало, риск масштабного распространения заражения крайне низок.

Ранее эксперты рассказали об особенностях нового птичьего гриппа H5N8. 

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