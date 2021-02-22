Эксперты рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N8

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22 февраля 2021, 10:33 Источник: URA.RU

яйца, фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, опасен ли птичий грипп H5N8, которым заразились сотрудники птицефабрики, расположенной на юге России. Однако они призвали не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца.

«У человека все штаммы гриппа протекают примерно с одинаковой симптоматикой. Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», - пояснил врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев.

При этом инфекционист уточнил, что без специфической диагностики нельзя определить, каким именно штаммом гриппа болеет человек.

Его мнение поддержал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, «никаких особенных черт» у нового штамма нет.

«Все симптомы, присущие гриппозной инфекции, как правило, это тяжелое течение инфекции», - подчеркнул эксперт.