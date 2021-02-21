Вирусолог Георгий Викулов назвал одну из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 февраля сообщила о заражении семи сотрудников российской птицефабрики, расположенной на юге страны, птичьим гриппом H5N8. Информация о первом в мире заражении людей птичьим гриппом H5N8 передана в ВОЗ.
Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал одну из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8 — не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца.
«Если кто-то занимается охотой, они могут потенциально проконтактировать. При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», – пояснил эксперт.
В интервью телеканалу «Мир 24» Викулов рассказал, что контролирующие органы уделят особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа.
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