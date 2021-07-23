Борющаяся за отмену опекунства Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде

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23 июля 2021, 17:47

Бритни Спирс, фото: face to face/Instagram/ globallookpress.com

Популярная певица Бритни Спирс покорила фанатов «зажигательным» танцем в гостиной своего дома. Артистка порассуждала на тему сохранения мечты, имея в виду борьбу за свободу от опеки отца.

Знаменитость, по решению суда, с 2008 года находится под опекой отца из-за ранее выявленных проблем с психическим расстройством. Бритни уже пыталась отстранить отца от опекунства, но в 2020 году суд Лос-Анджелеса встал на сторону родителя. Теперь певице разрешили самостоятельно нанять адвоката. Ее интересы в суде будет представлять бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт.

«Так что вы, ребята, делаете, чтобы сохранить свои мечты? Просто любопытная причина, на данный момент я не уверена, что прислушиваться к советам некоторых людей - хорошая идея», - обратилась певица к фанатам, имея в виду многолетнюю борьбу за свободу от опекунства.

Бритни написала философский пост под видео, на кадрах которого она предстала в мини-шортах и коротком топике. Певица зажигательно танцевала. При этом знаменитость отметила, что все ее теннисные ботинки пропали. Ей пришлось заказать новые, но они пришли только через пять недель. Обувь нужна Бритни для танцев.

Рассуждая о мечте, она добавила, что для нее это, например, поездка в Сен-Тропе с Шер, где они будут есть мороженое.

Поклонники положительно отнеслись к очередному танцу артистки. По их мнению, Бритни выглядит счастливой и радостной.

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