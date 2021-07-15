Суд позволил Бритни Спирс выбрать себе адвоката в деле об опекунстве

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15 июля 2021, 11:08 Источник: The New York Times

Бритни Спирс, Kay Blake/ZUMAPRESS.com

Суд позволил всемирно известной американской певице Бритни Спирс нанять собственного адвоката в целях представления ее интересов в деле об опекунстве над ней. Об этом сообщили в четверг журналисты.

Ранее стало известно, что адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм, которого в 2008 году назначил артистке суд, принял решение об увольнении.

Теперь представлять интересы Бритни Спирс в деле об опекунстве над ней будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Ранее он защищал в суде актера Шона Пенна и кинорежиссера Стивена Спилберга.

Напомним, отец Бритни Спирс по решению суда получил опекунство над дочерью в 2008 году. Это случилось после того, как психическое здоровье звезды стало ухудшаться из-за развода с Кевином Федерлайном. Певица борется за отстранение отца от опекунства, однако в 2020 году суд Лос-Анджелеса встал на сторону родителя знаменитости.

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