Бритни Спирс уже 13 лет находится под опекой десяти юристов и отца

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 июля 2021, 14:21

Фото: соцсети

Первого июля очередное прошение Бритни Спирс об отмене отцовской опеки было отвергнуто судом. Под опеку своего отца и целой команды людей, назначенных судом, она попала еще в 2008 году на фоне проблем с алкоголем и наркотиками, а также развода и спора с бывшим мужем о родительских правах на их двух сыновей. Тем временем история, рассказанная в материале издания The New Yorker, изобилует жуткими подробностями ситуации, в которой оказалась Бритни Спирс.



Певица провела под опекой уже 13 лет. С учетом ее возраста (а ей 39), это немалый срок. За это время она записала четыре альбома и отметилась мировым турне, сборы которого составили свыше 130 миллионов долларов. При этом Бритни Спирс не имеет почти никакого контроля над своей жизнью.



Десять юристов-опекунов встречаются с ней каждый четверг и согласовывают планы певицы на следующую неделю. Финансы Бритни находятся под контролем ее отца.



С 2008 года семья Спирс перессорилась на почве славы и богатства, а сама Бритни оказалась лишена большинства своих прав. Являясь мегазвездой планетарного масштаба Бритни Спирс создала рабочие места для целой индустрии менеджеров, агентов, продюсеров, пиарщиков и случайных людей. Бывшая подруга семьи Спирс, дававшая показания в суде во время назначения опеки над Бритни, признается, что сожалеет о том своем поступке: «Тогда я думала, что мы ей помогаем. А на самом деле мы помогали только ее жадным родственникам полностью захватить ее жизнь».



Бабушка певицы по линии ее отца совершила самоубийство на могиле его брата, умершего младенцем за несколько лет до этого. Отец работал сварщиком и поваром, пил и изменял маме. Тем не менее они старались обеспечить достойное детство для своей любимой дочки. В 1998 году, когда ей было 16, вышел первый суперхит Бритни Спирс «…Baby One More Time».



Душевное здоровье певицы серьёзно подорвал разрыв с Джастином Тимберлейком. Об этом говорят ее друзья. После этого события певица ещё больше погрузилась в работу, одновременно принимая наркотики. Когда она выезжала в турне, сопровождающие занимали двенадцать автобусов и несколько этажей отелей.



Первый ее ребенок - Пристон - родился в 2005 году. Второго своего сына, Джейдена, Бритни родила в сентябре 2006 года. Через три недели его отец, бывший танцор из ее шоу Кевин Федерлайн, улетел с друзьями на частном самолете развлекаться в Лас-Вегас. В ноябре Спирс подала на развод, после чего Федерлайн потребовал опеку над обоими детьми. Пока шло юридическое расторжение брака, родительские обязанности были разделены поровну. В это время Престону было чуть больше года, а Джейдена Бритни еще кормила грудью. Оба родителя тусовались по раздельности, но папарацци интересовала только Бритни.



Певица стала попадать во множество неприглядных историй и, таким образом, очень быстро обрела имидж «чокнутой». В начале января 2008 года Бритни должна была передать детей бывшему мужу, но отдала только Престона, а с Джейденом она заперлась дома в ванной и отказывалась выйти оттуда. У дома Бритни собрались съемочные группы телеканалов и вели прямой репортаж, а над домом висел вертолет. Спирс молча стояла в ванной в лабутенах и вечернем наряде и качала спящего младенца. У нее забрали ребенка, а ее саму вывезли из дома на каталке и отправили в больницу под предлогом нервного срыва. Право опеки над обоими детьми немедленно передали бывшему мужу. Психиатр в суде зафиксировал недееспособность Бритни.



Певица пыталась найти собственного адвоката, чтобы попытаться уволить назначенных ей опекунов через суд. Но судья запретил ей это делать под предлогом того, что она недееспособна, и юридическую поддержку она уже получает в рамках той же опеки. По свидетельствам очевидцев, отец Бритни регулярно унижал свою дочь и контролировал каждый ее шаг: называл ее жирной, шлюхой и ужасной матерью. Выполняя все требования отца, Бритни удалось добиться права на хотя бы редкие встречи со своими детьми.



Отец контролировал каждый ее шаг до такой степени, что даже звонить ей приходилось по телефону, переданному контрабандой через знакомую — та принесла его певице в герметичном пакете в сауну. Домработница услышала, как Бритни тайком звонит по этому телефону, и доложила об этом отцу.



В 2012 году за участие в шоу «Икс-фактор» Бритни получила гонорар в пятнадцать миллионов долларов, но на карманные расходы опекуны выдавали ей только две тысячи в неделю. Прекратить бесчисленные выступления, от которых она уставала, Бритни также не могла самостоятельно по условиям опекунства.



Фанаты певицы изучали посты в соцсетях в поисках намеков на ее положение, но представители Бритни все отрицали. Один из фанатов написал комментарий: «Если тебе нужна помощь, надень что-нибудь желтое в следующем видео». Сразу после этого в инстаграме Бритни появилось видео, на котором она носит свой любимый желтый топ.



На заседании суда в июне 2021 года Бритни рассказала, что несколько лет назад врач перевел ее на литий: сильнодействующее лекарство, от которого она чувствовала себя будто пьяной. Ее заставили пройти некий психологический тест, а потом, под предлогом того, что она его провалила, отправили певицу в реабилитационный центр.



Адвокаты опекунов засекречивают документы и требуют проводить судебные заседания за закрытыми дверями. Из просочившихся данных следует, что только за четыре месяца, с октября 2020 года по февраль 2021-го, Спирс-старший заплатил юристам почти миллион долларов. Все эти деньги заработала его дочь.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости