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В США выявили вспышки заражения опасным для жизни человека грибком Candida auris

, 14:24 Источник: РИА "Новости"

В США выявили вспышки заражения опасным для жизни человека грибком Candida auris
скорая помощь в США, Keiko Hiromi/AFLO

Среди пациентов медицинских учреждений в Техасе и Вашингтоне недавно зарегистрировали вспышки заражения опасным грибком Candida auris, который является устойчивым к лекарственным препаратам.

В Центре по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) отметили, что впервые Candida auris описали в 2009 году у жителя Японии. К настоящему моменту этот грибок выявили на пяти континентах. В частности, в 2019 году вспышка заражения произошла в британских больницах – погибли восемь пациентов. 

С января по апрель текущего года в Вашингтоне зафиксировали 101 случай заражения Candida auris в учреждении длительного ухода для тяжело больных людей. За аналогичный период в Техасе выявили 22 случая заболевания среди пациентов клиник. За 30 дней смертность в обеих вспышках достигла 30%, однако относительное влияние грибка на данный показатель не было ясным.

Подчеркивается, что к настоящему моменту информации о наиболее подходящей терапии для панрезистентной инфекции нет.

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