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Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович рассказала о рекомендациях по минимизации распространения «черной плесени»

, 09:26 Источник: РИА Новости

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович рассказала о рекомендациях по минимизации распространения «черной плесени»
флаг ВОЗ, фото: Ã. Uwe Scholz / teamwork via w/ globallookpress.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени». По ее словам, некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом нового типа в Индии, могут быть связаны с дрожжами или плесенью.

«Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет», - пояснила она.

ВОЗ советует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом и среднем течении заболевания коронавирусом, чтобы не получить грибковую инфекцию, которая связана с «черной плесенью», добавила Вуйнович. Она также отметила, что кортикостероиды при COVID-19 «действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции».

Кроме того, ВОЗ рекомендует тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, особенно вентиляторы.

Вуйнович напомнила, что пациента, у которого обнаружены грибковые инфекции, нужно лечить противогрибковыми препаратами.

Ранее сообщалось, что заболевание новой коронавирусной инфекцией может способствовать распространению  мукормикоза или «черной плесени». 

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