Одной Индией это не ограничится. Мукормикоз уже попал в другие страны, благодаря коронавирусу

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6 июня 2021, 12:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В начале мая 2021 года в Индии была зафиксирована вспышка мукормикоза, так называемой «чёрной плесени». Это грибковая инфекция, поражающая носоглотку и глаза, а также доходящая до головного мозга. Она попадает в кожу через порез, ожог или царапину, а также через прямой контакт с грибковыми спорами. Заболевание является смертельным, и при этом причиняет жертве невообразимые мучения. Уже 23 мая этого же года в Индии отмечалось почти 9000 больных мукормикозом. В июне их стало уже 11 000, и это только по официальным данным. Почти все эти люди ранее болели коронавирусом. Также от заразы очень страдают те, у кого слабый иммунитет и в особенности диабетики. Грибок нередко доводит до хирургического удаления глаз. В Индии уже отмечается настоящая катастрофа с появлением нескольких тысяч слепых.

Что именно поспособствовало столь быстрому распространению грибка, пока что точно неизвестно. Медики и учёные до сих пор ведут споры и никак не могут прийти к общему мнению. Есть версия, что на развитие новой инфекции повлияли стероиды, используемые для лечения «ковида». Согласно другим сведениям, грибок может попадать через аппараты искусственной вентиляции лёгких. Ещё известно, что мукормикоз – это давно не локальная индийская инфекция. Она уже доходит до других государств. Заболевшие «чёрной плесенью» были выявлены в Египте. В конце мая там зафиксировали 7 подобных случаев. 2 июня в СМИ сообщили, что в Ираке от мукормикоза умерли двое пациентов. Все они так же переболели «ковидом» и получили серьёзные осложнения.

4 июня один из случаев заражения был обнаружен в Мехико, на очень далёком от Индии материке. 34-летний Грегорио Авенданьо перенёс коронавирус, а после – у него выявили мукормикоз. Мужчина рискует остаться без глаза, так как грибок уже довёл его до паралича лицевого нерва. Существует огромная опасность летального исхода, так как «плесень» всеми силами пытается добраться до мозга.

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