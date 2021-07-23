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В Индии планируют подписать с РФ договор о производстве вакцины «Спутник V»

, 10:22 Источник: РИА "Новости"

В Индии планируют подписать с РФ договор о производстве вакцины «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency

Правительство индийского штата Керала планирует подписать с РФ соглашение о намерении создать на территории региона комплекс по производству российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Министр промышленности Кералы Пи Раджив заявил, что переговоры о создании комплекса по производству "Спутника V" начались давно, когда в Индии возникла острая нехватка вакцин против коронавируса. В настоящий момент ведутся предварительные обсуждения, обговариваются условия. Соглашение о намерении должно быть подписано в ближайшие три дня.

Уточняется, что для реализации проекта выделено около 4 гектаров земли на территории научного парка Life Science Park.

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