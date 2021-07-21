В Чили зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

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21 июля 2021, 19:45 Источник: Twitter

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 21 июля, стало известно, что на территории Чили зарегистрировали вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V", которая была создана российскими учеными в прошлом году.

В официальном аккаунте вакцины в социальной сети Twitter подчеркивается, что Чили – 69-я страна, которая зарегистрировала "Спутник V".

Напомним, ранее аргентинские специалисты провели исследования, которые показали, что более 90 процентов привитых разработанной российскими специалистами вакциной получают долгосрочный иммунитет против коронавирусной инфекции.

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