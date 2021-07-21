Аргументы Недели В мире 13+

В Чили зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

, 19:45 Источник: Twitter

В Чили зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 21 июля, стало известно, что на территории Чили зарегистрировали вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V", которая была создана российскими учеными в прошлом году.

В официальном аккаунте вакцины в социальной сети Twitter подчеркивается, что Чили – 69-я страна, которая зарегистрировала "Спутник V".

Напомним, ранее аргентинские специалисты провели исследования, которые показали, что более 90 процентов привитых разработанной российскими специалистами вакциной получают долгосрочный иммунитет против коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

В Великобритании обеспокоены тем, как складывается ситуация на российско-украинской границе. Озабоченность выразили в комитете по обороне нижней палаты парламента этой страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью