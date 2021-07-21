В Чили зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Вечером в среду, 21 июля, стало известно, что на территории Чили зарегистрировали вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V", которая была создана российскими учеными в прошлом году.
В официальном аккаунте вакцины в социальной сети Twitter подчеркивается, что Чили – 69-я страна, которая зарегистрировала "Спутник V".
Напомним, ранее аргентинские специалисты провели исследования, которые показали, что более 90 процентов привитых разработанной российскими специалистами вакциной получают долгосрочный иммунитет против коронавирусной инфекции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.