Исследования в Аргентине подтвердили, что «Спутник V» формирует длительный клеточный иммунитет

Более 90% привитых разработанной российскими специалистами вакциной “Спутник V” получают долгосрочный иммунитет. На это указывают проведенные аргентинскими специалистами исследования.
По данным Telegram-канала препарата, это удалось подтвердить сотрудникам Национального научно-технического исследовательского совета в Аргентине. Подчеркивается, что после вакцинации на долгое время вырабатывается защита от коронавирусной инфекции.
Российский фонд прямых инвестиций до сих пор работает с научными институтами различных государств, чтобы распространять отечественную вакцину. Ко всему прочему, массовая вакцинация показала, насколько безопасен и эффективен “Спутник V”.
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