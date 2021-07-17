Исследования в Аргентине подтвердили, что «Спутник V» формирует длительный клеточный иммунитет

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17 июля 2021, 18:37 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 90% привитых разработанной российскими специалистами вакциной “Спутник V” получают долгосрочный иммунитет. На это указывают проведенные аргентинскими специалистами исследования.

По данным Telegram-канала препарата, это удалось подтвердить сотрудникам Национального научно-технического исследовательского совета в Аргентине. Подчеркивается, что после вакцинации на долгое время вырабатывается защита от коронавирусной инфекции.

Российский фонд прямых инвестиций до сих пор работает с научными институтами различных государств, чтобы распространять отечественную вакцину. Ко всему прочему, массовая вакцинация показала, насколько безопасен и эффективен “Спутник V”.

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