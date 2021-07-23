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23 июля 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

В оживленном районе Вашингтона всего в двух километрах от Белого дома была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников полиции, в результате случившегося пострадали два человека.

Стрельба произошла около 20.00 четверга, 22 июля, (03.00 пятницы, 23 июля, по Москве) на перекрестке улиц 14 и Риггс.

В настоящий момент полиция Вашингтона разыскивает подозреваемого в стрельбе, который был на черном автомобиле. Очевидцы сообщили, что слышали не менее 20-30 выстрелов. Известно, что оба пострадавших в настоящий момент находятся в сознании, их доставили в клинику.

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