В США жертвами стрельбы и пожара стали минимум два человека

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19 июля 2021, 10:14 Источник: РИА Новости

W. G. Allgoewer/Global Look Press

Из-за пожара и стрельбы в городе США Тусон погибли минимум два гражданина. По данным местного телеканала KOLD-TV, который в своем материале ссылается на полицию, несколько несовершеннолетних числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что мужчина 35 лет начал стрелять на территории парка в медиков. После этого он прибыл к дому, охваченному пламенем, и открыл стрельбу по соседям и огнеборцам. На место прибыли полицейские.

По информации телеканала, стрелок попытался скрыться с места преступления и столкнулся с автомобилем полиции. Началась перестрелка со стражами порядка. 35-летнего мужчину ранили и увезли в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранение получил сосед, жизнь которого спасти не удалось. В доме пожарные нашли тело. Что стало с детьми, которые проживали в сгоревшем доме, неизвестно. Кроме того, в больницу пришлось доставить работника скорой помощи.

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