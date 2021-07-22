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Портал 19FortyFive: НАТО может оккупировать Калининград в случае войны с Россией из-за Прибалтики

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Портал 19FortyFive: НАТО может оккупировать Калининград в случае войны с Россией из-за Прибалтики
Учения НАТО, Artur Widak / globallookpress.com

Североатлантический альянс может оккупировать Калининград в случае войны с Российской Федерацией из-за Прибалтики. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что прибалтийские республики способны стать причиной вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Портал предсказал, что при таком развитии событий западный блок может оккупировать Калининград.

В процитированной публикации отмечается, что ракетные комплексы, дислоцированные на территории российского региона, будут препятствовать передвижению сил альянса через Польшу и Литву. В связи с этим НАТО предпримет действия, направленные на захват Калининграда, указывает 19FortyFive.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Алексей Леонков спрогнозировал, что армия РФ устроит британским ВВС «что-то пострашнее Перл-Харбора», если они «захотят сунуться» в Калининград.

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