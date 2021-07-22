Аналитик Леонков: если ВВС Британии «захотят сунуться» в Калининград, армия России устроит им «что-то пострашнее Перл-Харбора»

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22 июля 2021, 11:35 Источник: «Взгляд»

Британский боевой самолет, Christophe Gateau / globallookpress.com

Если британские ВВС «захотят сунуться» в Калининград, армия России устроит им «что-то пострашнее Перл-Харбора». С соответствующим прогнозом выступил Алексей Леонков, отечественный военный аналитик.

Леонков прокомментировал для интернет-издания «Взгляд» недавнее заявление главы штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона, выразившего опасение по поводу гипотетического развертывания Москвой крылатых ракет на территории Калининградской области. Уигстон отметил, что в случае реализации этого сценария его страна «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. Начальник штаба указал на то, что неспособность ВВС осуществлять данный маневр способна привести к повторению трагического инцидента 1941 года, когда Япония напала на американский Перл-Харбор.

Алексей Леонков посоветовал Майклу Уигстону ознакомиться с военной доктриной РФ, носящей оборонительный характер. По словам эксперта, Москва не собирается перебрасывать крылатые ракеты в Калининград, пока Североатлантический альянс не разместил в Европе свои ракеты средней дальности. При этом Леонков предсказал, что армия России устроит британским ВВС «что-то пострашнее Перл-Харбора», если они «захотят сунуться» в эксклав.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Baijiahao назвал «жутким гиперзвуковым монстром» ракету «Циркон», видео испытаний которой обнародовало российское министерство обороны.

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