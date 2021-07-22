Сайт Baijiahao назвал «жутким гиперзвуковым монстром» ракету «Циркон», видео испытаний которой выложило Минобороны России

В китайском интернет-сегменте появился материал, где российская ракета «Циркон» названа «жутким гиперзвуковым монстром».
Некоторое время назад Минобороны РФ выложило в сеть видео испытаний «Циркона». Снаряд был запущен с борта фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря.
Сайт Baijiahao назвал ракету «жутким гиперзвуковым монстром». Ресурс констатировал, что американская Aegis и другие системы ПРО не в состоянии среагировать на «Циркон», передвигающийся со скоростью 7 Махов. Также в публикации китайского портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут нести ядерные боеголовки.
Как сообщалось ранее в четверг, хорватское интернет-издание Geopolitika.news написало, что нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender мог собрать разведывательные сведения о системе обороны РФ.
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