Сайт Baijiahao назвал «жутким гиперзвуковым монстром» ракету «Циркон», видео испытаний которой выложило Минобороны России

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22 июля 2021, 10:57 Источник: «ПолитРоссия»

Фрегат «Адмирал Горшков», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В китайском интернет-сегменте появился материал, где российская ракета «Циркон» названа «жутким гиперзвуковым монстром».

Некоторое время назад Минобороны РФ выложило в сеть видео испытаний «Циркона». Снаряд был запущен с борта фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря.

Сайт Baijiahao назвал ракету «жутким гиперзвуковым монстром». Ресурс констатировал, что американская Aegis и другие системы ПРО не в состоянии среагировать на «Циркон», передвигающийся со скоростью 7 Махов. Также в публикации китайского портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Как сообщалось ранее в четверг, хорватское интернет-издание Geopolitika.news написало, что нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender мог собрать разведывательные сведения о системе обороны РФ.

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