Geopolitika.news: нарушивший границу Крыма британский Defender мог собрать разведывательную информацию о системе обороны России

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22 июля 2021, 08:20

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender мог собрать разведывательную информацию о системе обороны России. На это указывается в материале, размещенном на страницах хорватских интернет-СМИ.

В конце прошлого месяца в российские территориальные воды в Черном море вошел корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

Портал Geopolitika.news пишет, что Defender оборудован системой электронного слежения Shaman CESM. Эсминец нарушил границу, чтобы данная система собрала как можно больше разведывательных данных «благодаря активации российских контрмер», говорится в процитированной публикации. Отмечается, что британскому кораблю, вероятно, удалось получить с помощью Shaman CESM сведения о системе обороны РФ.

Ранее в четверг сайт Avia.pro сообщил, что вооруженный ракетами турецкий истребитель F-16 перехватил российский военный самолет возле государственных рубежей Польши.

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