Avia.pro: вооруженный ракетами турецкий F-16 перехватил российский военный самолет возле границы Польши

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22 июля 2021, 07:34 Источник: Аvia.pro

Турецкий самолет, x99 / globallookpress.com

Вооруженный ракетами турецкий истребитель F-16 перехватил российский военный самолет возле границы Польши. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что накануне один из турецких F-16, дислоцирующихся в северной части Польши в рамках миссии воздушного патрулирования Североатлантического альянса, перехватил рядом с государственными рубежами европейской страны противолодочный самолет Ил-38. В процитированном материале указывается на то, что «истребитель был вооружен ракетами и действовал довольно настойчиво, приближаясь к российскому самолету на опасное расстояние».

Ранее военный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае вооруженного конфликта Москва атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив.

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