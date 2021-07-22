Avia.pro: вооруженный ракетами турецкий F-16 перехватил российский военный самолет возле границы Польши

Вооруженный ракетами турецкий истребитель F-16 перехватил российский военный самолет возле границы Польши. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что накануне один из турецких F-16, дислоцирующихся в северной части Польши в рамках миссии воздушного патрулирования Североатлантического альянса, перехватил рядом с государственными рубежами европейской страны противолодочный самолет Ил-38. В процитированном материале указывается на то, что «истребитель был вооружен ракетами и действовал довольно настойчиво, приближаясь к российскому самолету на опасное расстояние».
Ранее военный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае вооруженного конфликта Москва атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив.
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