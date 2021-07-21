Аргументы Недели В мире 13+

Отставной полковник Баранец: в случае войны Россия атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив

, 15:48 Источник: «ПолитРоссия»

Отставной полковник Баранец: в случае войны Россия атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта Российская Федерация атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив. С соответствующим прогнозом выступил военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.

Специалист констатировал, что в настоящий момент «по уровню вражеской температуры в отношении России Лондону уступает даже Вашингтон». У РФ «очень серьезно заточен зуб на Великобританию», отметил Баранец.

По его словам, европейскую страну «уже ничего не спасет, если она вздумает вместе с НАТО идти войной на Россию». Аналитик предсказал, что в случае конфликта Великобритании «достанется» от ракет «Циркон» и «Искандер», также могут быть применены «Ярсы» и «Тополи». В результате ударов Москвы островное государство «превратится в пролив», заявил Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Telegraph написало, что британские ВВС могут вернуться к тактике времен холодной войны из-за «ракетной угрозы» со стороны РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

В Великобритании обеспокоены тем, как складывается ситуация на российско-украинской границе. Озабоченность выразили в комитете по обороне нижней палаты парламента этой страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью