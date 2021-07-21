Отставной полковник Баранец: в случае войны Россия атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив

В случае вооруженного конфликта Российская Федерация атакует Великобританию ракетами и превратит ее в пролив. С соответствующим прогнозом выступил военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.
Специалист констатировал, что в настоящий момент «по уровню вражеской температуры в отношении России Лондону уступает даже Вашингтон». У РФ «очень серьезно заточен зуб на Великобританию», отметил Баранец.
По его словам, европейскую страну «уже ничего не спасет, если она вздумает вместе с НАТО идти войной на Россию». Аналитик предсказал, что в случае конфликта Великобритании «достанется» от ракет «Циркон» и «Искандер», также могут быть применены «Ярсы» и «Тополи». В результате ударов Москвы островное государство «превратится в пролив», заявил Виктор Баранец.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The Telegraph написало, что британские ВВС могут вернуться к тактике времен холодной войны из-за «ракетной угрозы» со стороны РФ.
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