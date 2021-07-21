The Telegraph: ВВС Великобритании могут вернуться к тактике времен холодной войны из-за «ракетной угрозы» со стороны России

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21 июля 2021, 15:06

Британский боевой самолет, Federico Gambarini / globallookpress.com

ВВС Великобритании могут вернуться к тактике времен холодной войны из-за «ракетной угрозы» со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Издание The Telegraph пишет, ссылаясь на британского главного маршала авиации Майка Уигстона, что ВВС страны планируют провести серию учений. В ходе них поднявшиеся в воздух с территории баз военные самолеты должны будут осуществлять посадку на гражданских аэродромах и автомобильных трассах. Отмечается, что Лондон может вернуться к данной тактике, использовавшейся в период холодной войны, из-за «ракетной угрозы» со стороны РФ.

В процитированном материале приводятся слова Уигстона, который указал на «готовность России применять силу».

Ранее в среду портал Avia.pro спрогнозировал, что в случае агрессии Лондона Москва сможет уничтожить половину баз ВВС Великобритании в течение нескольких минут.

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