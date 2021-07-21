Avia.pro: в случае агрессии Лондона Россия сможет уничтожить половину баз ВВС Британии за несколько минут

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21 июля 2021, 11:47 Источник: Аvia.pro

Британский истребитель Eurofighter Typhoon, Christophe Gateau / globallookpress.com

В случае агрессии со стороны Лондона Российская Федерация сможет уничтожить половину баз британских военно-воздушных сил за несколько минут. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro привел сообщение издания Telegraph, согласно которому ВВС Великобритании возобновят учения времен холодной войны. Предполагается, что будет проведена серия упражнений с переброской боевых самолетов на гражданские аэродромы без предупреждения.

Avia.pro пишет, что Москва сможет уничтожить половину баз британских ВВС в течение нескольких минут, если Лондон решится на агрессию. В случае концентрации значительных сил на гражданских аэродромах армия России атакует и их, отмечает сайт.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский ресурс Sohu предрек «жесткий российский контрудар», если военные НАТО вторгнутся в территориальные воды РФ в Черном море.

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