Силы Североатлантического альянса ждет «жесткий российский контрудар» в случае их вторжения в воды РФ в Черном море. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.
Портал Sohu прокомментировал вызов Украиной министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «следственных действий». Сайт назвал данный шаг Киева еще одной его попыткой привлечь внимание западных союзников.
При этом в Sohu констатировали, что украинской стороне не удастся достичь успехов в противостоянии с Москвой даже при поддержке НАТО. Прогнозируется, что силы альянса ждет «жесткий российский контрудар», если они вторгнутся в территориальные воды РФ в Черном море. Военным западного блока «придется покорно отступать», отмечается в публикации китайского ресурса, которую пересказали журналисты «ПолитРоссии».
Как сообщалось ранее в среду, издание Military Watch написало, что системы С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы в случае развертывания в Калининграде.
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