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21 июля 2021, 08:54 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Силы Североатлантического альянса ждет «жесткий российский контрудар» в случае их вторжения в воды РФ в Черном море. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu прокомментировал вызов Украиной министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «следственных действий». Сайт назвал данный шаг Киева еще одной его попыткой привлечь внимание западных союзников.

При этом в Sohu констатировали, что украинской стороне не удастся достичь успехов в противостоянии с Москвой даже при поддержке НАТО. Прогнозируется, что силы альянса ждет «жесткий российский контрудар», если они вторгнутся в территориальные воды РФ в Черном море. Военным западного блока «придется покорно отступать», отмечается в публикации китайского ресурса, которую пересказали журналисты «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее в среду, издание Military Watch написало, что системы С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы в случае развертывания в Калининграде.

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