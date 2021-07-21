Military Watch: российские С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы в случае их размещения в Калининграде

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21 июля 2021, 08:27 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы, если они будут размещены на территории Калининграда. На это указывается в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

Как констатирует издание Military Watch, максимальная дальность действия С-500 достигает 600 км, что является недостижимым показателем для других систем ПВО. В случае развертывания комплексов РФ в Калининграде они получат возможность атаковать цели в глубине Европы, говорится в материале Military Watch, пересказанном журналистами портала «ПолитРоссия».

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что российские средства ПВО могли развернуть британские самолеты Eurofighter Typhoon у сирийских границ.

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