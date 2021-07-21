Military Watch: российские С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы в случае их размещения в Калининграде

Российские зенитные ракетные комплексы С-500 получат возможность атаковать цели в глубине Европы, если они будут размещены на территории Калининграда. На это указывается в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.
Как констатирует издание Military Watch, максимальная дальность действия С-500 достигает 600 км, что является недостижимым показателем для других систем ПВО. В случае развертывания комплексов РФ в Калининграде они получат возможность атаковать цели в глубине Европы, говорится в материале Military Watch, пересказанном журналистами портала «ПолитРоссия».
Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что российские средства ПВО могли развернуть британские самолеты Eurofighter Typhoon у сирийских границ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.