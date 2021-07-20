Avia.pro: российские ПВО могли развернуть британские истребители Eurofighter Typhoon у границ Сирии

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20 июля 2021, 10:14 Источник: Аvia.pro

Истребитель Eurofighter Typhoon, Christophe Gateau / globallookpress.com

Российские системы ПВО могли развернуть британские истребители Eurofighter Typhoon у границ Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад недалеко от сирийских государственных рубежей «произошел странный инцидент» - двое осуществлявших полет британских Eurofighter Typhoon неожиданно развернулись в небе Иордании и направились обратно на базу, расположенную на территории Кипра. Портал отмечает, что развернуть боевые машины могли российские средства ПВО, размещенные в Сирии. Вероятно, военные РФ активировали данные системы, приготовившись атаковать Eurofighter Typhoon в случае нарушения ими границ арабской республики.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский ресурс Sohu указал на то, что американские авианосцы уязвимы для ударов российских субмарин.

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