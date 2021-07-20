Портал Sohu: авианосцы Соединенных Штатов уязвимы для ударов подлодок России

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2021, 08:37 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Ronald Reagan, US Navy / globallookpress.com

Авианосцы, стоящие на вооружении флота Соединенных Штатов, уязвимы для ударов российских подводных лодок. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Sohu, для ликвидации авианосца необходимо осуществить четыре шага – обнаружение корабля, его отслеживание, блокирование и нанесение удара по судну. Субмарины, имеющиеся в распоряжении Москвы, способны выполнить эти шаги, констатирует ресурс.

В публикации китайского портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что американские авианосцы уязвимы для ударов подлодок РФ. Отмечается, что субмарины запускают торпеды, которые имеют большие размеры и дальность хода, близкую к 80-120 километрам. Данные снаряды могут обеспечить мощную атаку по тяжелому авианосцу.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest написало, что «продажа США танков M1 Abrams Польше посылает четкий сигнал России».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости