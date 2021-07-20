National Interest: «Продажа США танков M1 Abrams Польше посылает четкий сигнал России»

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20 июля 2021, 08:03

Танк M1 Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

«Продажа США танков M1 Abrams Польше посылает четкий сигнал России». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад глава польского Минобороны Мариуш Блащак объявил о приобретении Варшавой до 250 американских танков M1 Abrams в последней модификации SEPv3. По словам чиновника, данные боевые машины «созданы для противодействия» российским «Арматам».

«Продажа США танков M1 Abrams Польше посылает четкий сигнал России», - пишет The National Interest. Как отмечает издание, эксперты считают сделку по бронемашинам «четким сигналом» в адрес РФ о приверженности Соединенных Штатов «натовской миссии сдерживания». Также в процитированной публикации констатируется, что покупка M1 Abrams значительно укрепит мощь польской армии.

Как сообщалось ранее во вторник, сайт 19FortyFive написал, что российские субмарины «могут стать лучшим оружием» против американского военного флота.

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