Портал 19FortyFive: подлодки России «могут стать лучшим оружием» против военного флота США

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2021, 07:17 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подводные лодки, MOD Russia / globallookpress.com

Подводные лодки, имеющиеся на вооружении Российской Федерации, «могут стать лучшим оружием» против военного флота Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что некоторое время назад РФ провела учения в Баренцевом и Норвежском морях, в которых были задействованы подводные ракетоносцы четвертого поколения. Маневры привлекли внимание НАТО, за ними наблюдали корабли и патрульные самолеты западного блока.

Портал отмечает, что Москва осуществляет модернизацию своих подводных сил, делая на них ставку как на элемент ядерного сдерживания. В публикации 19FortyFive, пересказанной авторами издания «ПолитРоссия», указывается на то, что субмарины РФ «могут стать лучшим оружием» против американского военного флота. Констатируется, что в Москве это понимают.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс Sohu написал, что после появления у России гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» система ПРО США стала «бесполезной грудой металла».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости