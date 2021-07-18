Sohu: после появления у России гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов» система ПРО США стала «бесполезной грудой металла»

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18 июля 2021, 15:18 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

После появления у Российской Федерации гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов» система противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов стала «бесполезной грудой металла». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как отмечает портал Sohu, «пока американские военные радовались», что они получили возможность сбивать обычные ядерные ракеты на всех направлениях, армия РФ вооружалась гиперзвуковыми снарядами. При необходимости они могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Согласно имеющейся информации, ракета «Циркон» способна развивать скорость до 9 Махов, «Кинжал» - до 12 Махов. После появления у Москвы оружия с подобными характеристиками система ПРО США стала «бесполезной грудой металла», указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, ресурс 19FortyFive написал, что в случае войны американский истребитель F-35 «должен будет бросить вызов» современным российским средствам ПВО.

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