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17 июля 2021, 11:43 Источник: «ПолитРоссия»

Американский истребитель F-35, Staff Sgt. Thomas Barley / globallookpress.com

В случае военного конфликта американский истребитель пятого поколения F-35 «должен будет бросить вызов» современным системам противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive констатировал, что комплексы ПВО, имеющиеся в распоряжении Москвы, считаются одними из самых передовых в мире. В скором времени должны начаться серийные поставки в российскую армию новой системы С-500, способной поражать вражеские цели в том числе в ближнем космосе.

При этом сайт отметил, что в случае войны современным средствам ПВО РФ «должен будет бросить вызов» самолет F-35. В материале 19FortyFive, пересказанном журналистами «ПолитРоссии», указывается на то, что истребитель «обладает впечатляющими возможностями скрытности». В силу этого «он идеально подходит для проникновения в защитные зоны ПВО противника».

Как сообщалось ранее в субботу, издание The National Interest написало, что Пентагон оказался в трудном положении из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия.

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