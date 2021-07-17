National Interest: Пентагон оказался в трудном положении из-за появления у России гиперзвукового оружия

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2021, 11:12 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Пентагон оказался в трудном положении из-за появления у Российской Федерации гиперзвукового оружия. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что создание Москвой гиперзвуковых систем поражения поставило в трудное положение американское Минобороны. Отмечается, что отставание США в данной сфере представляет угрозу для безопасности страны. При этом маловероятно, что Вашингтону в ближайшие годы удастся изменить ситуацию.

Как констатируется в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI, Пентагон до сих пор не установил четкие эксплуатационные параметры гиперзвукового оружия, без чего сложно будет продвинуться вперед с дальнейшим бюджетным финансированием дорогостоящих разработок в данной области.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин высказал прогноз, по которому в случае войны с НАТО Россия задействует против американских истребителей С-400, «Бук» и другие свои комплексы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости