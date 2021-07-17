Отставной полковник Литовкин: в случае войны с НАТО Россия применит против американских истребителей С-400, «Бук» и другие системы

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17 июля 2021, 09:28 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом Российская Федерация применит против американских истребителей С-400, «Бук» и другие свои системы. На это указал отечественный эксперт, отставной полковник Виктор Литовкин.

Издание «ПолитРоссия» отмечает, что специалист счел незначительной роль истребителя пятого поколения F-35 в предполагаемой войне между НАТО и Москвой. Литовкин констатировал, что у РФ имеется эффективное оружие не только против F-35, но и остальных самолетов Соединенных Штатов. Это С-400, «Бук» и другие комплексы, в числе которых «Панцирь-С» и С-500, серийные поставки которого в армию должны стартовать в скором времени.

Как сообщалось ранее сегодня, портал 19FortyFive написал, что системы С-500 способны уничтожить американскую боевую авиацию.

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