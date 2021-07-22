Аргументы Недели В мире 13+

Sohu: в случае западного вторжения Россия может уничтожить ядерным оружием все столицы стран НАТО за полчаса

, 13:30 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: в случае западного вторжения Россия может уничтожить ядерным оружием все столицы стран НАТО за полчаса
Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

В случае западного вторжения Российская Федерация может уничтожить своим ядерным оружием все столицы стран Североатлантического альянса за полчаса. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Sohu, многие эксперты на Западе считают, что Россия боится нападения НАТО. Приверженцы данной точки зрения указывают на то, что страна не обладает естественным географическим барьером, необходимым для сопротивления противнику.

Портал отмечает, что на самом деле у Москвы нет страха перед вторжением. Если оно произойдет, ядерное оружие РФ может уничтожить все столицы государств, входящих в НАТО, в течение тридцати минут, прогнозируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu.

Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Алексей Леонков предрек, что российская армия устроит британским ВВС «что-то пострашнее Перл-Харбора», если они «захотят сунуться» на территорию Калининграда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Песков, говоря о жалобе России в ЕСПЧ, заявил, что суд часто не реагирует на важные события

Песков, говоря о жалобе России в ЕСПЧ, заявил, что суд часто не реагирует на важные события

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подачу Генпрокуратурой России межгосударственной жалобы против Украины в ЕСПЧ. По его словам, это совершенно «закономерное обращение».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество