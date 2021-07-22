Sohu: в случае западного вторжения Россия может уничтожить ядерным оружием все столицы стран НАТО за полчаса

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22 июля 2021, 13:30 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

В случае западного вторжения Российская Федерация может уничтожить своим ядерным оружием все столицы стран Североатлантического альянса за полчаса. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Sohu, многие эксперты на Западе считают, что Россия боится нападения НАТО. Приверженцы данной точки зрения указывают на то, что страна не обладает естественным географическим барьером, необходимым для сопротивления противнику.

Портал отмечает, что на самом деле у Москвы нет страха перед вторжением. Если оно произойдет, ядерное оружие РФ может уничтожить все столицы государств, входящих в НАТО, в течение тридцати минут, прогнозируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu.

Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Алексей Леонков предрек, что российская армия устроит британским ВВС «что-то пострашнее Перл-Харбора», если они «захотят сунуться» на территорию Калининграда.

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