Байден заявил, что осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным

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22 июля 2021, 09:52

Фото: Владимир Путин и Джо Байден, kremlin.ru

Президент США Джо Байден полностью осознал, что является главой американской администрации, именно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать», - поделился американский президент.

По словам Байдена, он впервые почувствовал, что находится в администрации, «которая является лидером свободного мира».

Напомним, что встреча между Путиным и Байденом прошла 16 июня в Женеве. Американский лидер назвал тон беседы с главой РФ «хорошим» и «позитивным».

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