FAZ: России удалось разрушить «мечту» Европы

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22 июля 2021, 09:32 Источник: ИноСМИ

флаг России, фото: pixabay.com

Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм заявил, что России удалось разрушить «мечту» Европы. Своим мнением он поделился в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Западные страны рассчитывали на то, что Россия столкнется с политическими и экономическими трудностями, после чего «пойдет на попятную и вновь обратит взор» в их сторону, пишет Крумм. Однако, по его словам, «надежды разошлись с реальностью».

«Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, - это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело … к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», - пояснил автор.

При этом Крумм считает, что лучшим способом взаимодействия между Россией и Европой могут быть только переговоры, «поскольку последовательные встречи дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон».

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