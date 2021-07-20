Военный эксперт Бадрак предложил Украине для борьбы с Россией использовать «оружие будущего»

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20 июля 2021, 18:36 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Украине для борьбы с Россией следует вкладывать средства в ракетостроение.

«Если бы мы имели десять дивизионов ракетных комплексов "Нептун" в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня»,- пояснил он, назвав их «оружием будущего».

Бадрак отметил, что первый дивизион Украина может получить уже в середине 2022 года. По его словам, если Киев сосредоточится, то за три года сможет защитить море. Кроме того, эксперт видит перспективы в ракетостроении, поскольку этот вариант вооружения дешевле.

«Роботизированные комплексы, оснащенные противотанковыми ракетами, существенно выигрывают в цене перед новым бронетранспортером»,- уточнил он.

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