Военный эксперт Бадрак предложил Украине для борьбы с Россией использовать «оружие будущего»

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Украине для борьбы с Россией следует вкладывать средства в ракетостроение.
«Если бы мы имели десять дивизионов ракетных комплексов "Нептун" в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня»,- пояснил он, назвав их «оружием будущего».
Бадрак отметил, что первый дивизион Украина может получить уже в середине 2022 года. По его словам, если Киев сосредоточится, то за три года сможет защитить море. Кроме того, эксперт видит перспективы в ракетостроении, поскольку этот вариант вооружения дешевле.
«Роботизированные комплексы, оснащенные противотанковыми ракетами, существенно выигрывают в цене перед новым бронетранспортером»,- уточнил он.
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