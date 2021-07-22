Киевский политолог Погребинский: России не нужны С-500 и гиперзвуковые «Цирконы», чтобы справиться с армией Украины
22 июля 2021, 08:57
Российской Федерации не нужны комплексы С-500 и гиперзвуковые ракеты «Циркон», чтобы справиться с Вооруженными силами Украины. На это указал Михаил Погребинский, киевский политолог.
Эксперт отметил, что недавнее сообщение об испытании Москвой зенитной ракетной системы С-500 стало сигналом Североатлантическому альянсу, а не Киеву. Чтобы справиться с украинской армией, России не нужны ни С-500, ни гиперзвуковые снаряды «Циркон», отметил Погребинский. По словам аналитика, выступившего в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском», существуют «локальные ракетные средства, которые легко преодолевают якобы существующую противоракетную оборону Украины».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший командир самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков высказал мнение о том, что «большая война» между Москвой и Киевом неизбежна.
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