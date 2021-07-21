Бывший командир ДНР Стрелков: «большая война» между Россией и Украиной неизбежна
21 июля 2021, 16:53
«Большая война» между Российской Федерацией и Украиной неизбежна. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.
Стрелков, выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ», отметил, что Украина «сама по себе не развалится». По словам экс-командира, это произойдет только в случае поражения Киева в вооруженном противостоянии с Москвой.
Игорь Стрелков назвал «большую войну» России и Украины неизбежной. При этом Стрелков предупредил, что в данном конфликте на стороне Киева могут принять участие «намного более сильные и серьезные противники».
Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ отработали ракетно-бомбовые удары в Крыму в ответ на переброску украинских систем «Бук» на границу.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.