Бывший командир ДНР Стрелков: «большая война» между Россией и Украиной неизбежна

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21 июля 2021, 16:53

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Большая война» между Российской Федерацией и Украиной неизбежна. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

Стрелков, выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ», отметил, что Украина «сама по себе не развалится». По словам экс-командира, это произойдет только в случае поражения Киева в вооруженном противостоянии с Москвой.

Игорь Стрелков назвал «большую войну» России и Украины неизбежной. При этом Стрелков предупредил, что в данном конфликте на стороне Киева могут принять участие «намного более сильные и серьезные противники».

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ отработали ракетно-бомбовые удары в Крыму в ответ на переброску украинских систем «Бук» на границу.

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