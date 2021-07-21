Российские ВКС отработали ракетно-бомбовые удары в Крыму в ответ на переброску Украиной комплексов «Бук» на границу

ВКС Российской Федерации отработали ракетно-бомбовые удары на территории Крымского полуострова в ответ на переброску Украиной комплексов «Бук» на границу. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Сайт «ПолитНавигатор» пишет, что некоторое время назад Вооруженные силы Украины перебросили на границу с Крымом зенитно-ракетные системы «Бук». Данные комплексы приняли участие в учениях, проведенных киевской стороной.
В процитированной публикации отмечается, что ВКС РФ в ответ на действия украинских военных отработали ракетно-бомбовые удары на полигоне под Феодосией. Наземные цели условного противника уничтожили истребители Су-27 и Су-30.
Как сообщалось ранее в среду, полковник ВСУ Олег Жданов указал на то, что Украине нечем защититься от российских гиперзвуковых «Цирконов».
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