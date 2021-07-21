Полковник ВСУ Жданов: Украине нечем защититься от российских гиперзвуковых «Цирконов»
21 июля 2021, 14:30
Украине нечем защититься от российских гиперзвуковых ракет «Циркон». На это указал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.
Аналитик высказал точку зрения, согласно которой «Цирконы» «вполне могут применены» против киевского флота и «Украины как государства». При этом Жданов констатировал, что бывшая советская республика не имеет систем, которые позволили бы защититься от гиперзвуковых снарядов РФ.
Как полагает эксперт, чтобы исправить ситуацию, президент Владимир Зеленский должен поручить разработку противоракетных вооружений конструкторским бюро «Южное» и «Луч».
Ранее в среду сообщалось, что Николай Маломуж, экс-руководитель украинской Службы внешней разведки, предрек возможный «конец эпохи» Зеленского будущей осенью.
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