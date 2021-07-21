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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж предрек возможный «конец эпохи» Зеленского осенью 2021-го

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж предрек возможный «конец эпохи» Зеленского осенью 2021-го
Президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos / globallookpress.com

Генерал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, предсказал возможный «конец эпохи» президента Владимира Зеленского осенью 2021 года. Соответствующий прогноз Маломуж сделал в разговоре с журналистами.

Процитированный «ПолитНавигатором» генерал констатировал, что социальная и «ментальная» ситуация в украинском обществе «становится более напряженной». Будущей осенью в регионах и Киеве ожидаются протестные выступления. Николай Маломуж счел реальным сценарий, предполагающий новый Майдан в стране и «конец эпохи» Владимира Зеленского.

Ранее в среду сообщалось, что лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в уничтожении самолета Boeing MH17, который разбился в Донбассе летом 2014-го.

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