Экс-глава Службы внешней разведки Украины Маломуж предрек возможный «конец эпохи» Зеленского осенью 2021-го
21 июля 2021, 09:30
Генерал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, предсказал возможный «конец эпохи» президента Владимира Зеленского осенью 2021 года. Соответствующий прогноз Маломуж сделал в разговоре с журналистами.
Процитированный «ПолитНавигатором» генерал констатировал, что социальная и «ментальная» ситуация в украинском обществе «становится более напряженной». Будущей осенью в регионах и Киеве ожидаются протестные выступления. Николай Маломуж счел реальным сценарий, предполагающий новый Майдан в стране и «конец эпохи» Владимира Зеленского.
Ранее в среду сообщалось, что лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в уничтожении самолета Boeing MH17, который разбился в Донбассе летом 2014-го.
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