Китай отказывается следовать плану ВОЗ по второму этапу расследования происхождения коронавируса из-за «неуважения к науке»

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22 июля 2021, 07:59 Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

Заместитель главы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа расследования происхождения новой коронавирусной инфекции содержит формулировки, которые не уважают науку. Китай отказывается следовать ему.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о подготовке ко второму этапу исследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Он отметил, что организация ожидает от китайских властей «прозрачности», поскольку на первом этапе с этим были «определённые проблемы». Одной из них глава ведомства назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».

«Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл», - ответил на предложение генерального директора ВОЗ Исинь.

Он пояснил, что КНР поддерживает проведение исследования, основанного на науке. Исинь добавил, что Пекин «выступает против политизации изучения происхождения коронавируса и верит, что вторая стадия должна быть основана на результатах первой фазы».

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