Глава ВОЗ, говоря о возможной утечке коронавируса из лаборатории, заявил, что «инциденты случаются»

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16 июля 2021, 08:59 Источник: Associated Press

медик, фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в очередной раз заявил, что новая коронавирусуная инфекция могла быть создана искусственным путем в лаборатории. По его словам, отказываться от этой теории преждевременно.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты»,- отметил он.

При этом Гебрейесус призвал власти Китая к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в вопросе расследования происхождения инфекции SARS-CoV-2.

Напомним, что существует несколько теорий происхождения коронавируса, одна из них гласит о том, что китайские ученые создали его, а потом допустили утечку из лаборатории. Теперь разработчики якобы пытаются «замести следы».

Кроме того, западные ученые не исключают, что коронавирус был создан искусственным путем, поскольку в его составе есть элементы, которые не могли появиться естественным путем. Например, доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер обнаружили у SARS-CoV-2 генетический след, которым не обладает природный вирус - последовательность геномов в комбинации CGG-CGG.

Однако в Китае расследования США считают политической игрой и попыткой свалить вину на других.

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