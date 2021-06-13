Глава ВОЗ допустил искусственное происхождение COVID-19

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13 июня 2021, 18:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

На саммите G-7 было сделано громкое заявление о том, что возможно вирус COVID-19, ставший причиной пандемии планетарного масштаба имеет лабораторное происхождение. Всё бы ничего, такими заявлениями уже давно пестрит Интернет, но вот беда, на этот раз оно прозвучало из уст руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса. Он так же допустил возможность случайной утечки этого вируса из лаборатории в Ухане. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на издание Daily Mail.

Конечно же всех собак спустили на Китай. Однако Запад почему-то не желает проверять американские лаборатории несмотря на то, что есть подтверждения именно американского происхождения вируса COVID-19. Есть мнение, что данный вирус был создан в Национальной лаборатории Галвестон, которая расположена в Техасе. Также указывается, что этот вирус появился ещё 2015 году.

Такой вывод делают эксперты, основываясь на публикациях в тематических научных изданиях. По мнению экспертов лаборатория в Ухане могла выполнять заказ американской стороны, таким образом вирус мог оказаться в Китае. Например, в статье, опубликованной в журнале Nature, говорится: «исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека».

Правда позже американские вирусологи, авторы SHC0914 обтекаемо заявили, что их продукт отличается от COVID-19 «на 6000 нуклеотидов».

Специалисты поясняют, что COVID-19 обладает такими свойствами, которые в природе развиться не могут. На нем наращены в избыточном количестве «шипы» или «присоски», имеющие отрицательный заряд. Кроме того, в природе вирус мутирует в сторону ослабления летальности, чтобы не убивать организм носителя, а паразитировать на нём как можно дольше. В случае с COVID-19 происходит всё наоборот. Каждая его последующая мутация становится более опасной. Более того, наличие у человека антител не гарантирует от следующего и затем следующего заражения. Этот вирус, по мнению экспертов, является эффективным биологическим оружием и продуктом генной инженерии.

Судя по всему, США решили выжать из распространения данного коронавируса всё что могут, включая проведение информационных диверсий, типа той, что мол Китай во всём виноват, с него и спрос. Есть подозрения, что утечка COVID-19 из лаборатории «на волю» была сделана намеренно. И тех, кто в этом виновен стоит искать в США. На это, кстати, намекнул представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь, отвечая на обвинения со стороны Вашингтона.

Мировые СМИ в настоящее время подтверждают, что США создали около 400 биологических лабораторий в 25 странах мира. Они ведут разработку в области биологического оружия. В частности, на территории Украины в настоящее время находятся 15 таких объектов: три в Киеве и во Львове, по одной в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, две в Днепропетровске. В соседней с Россией Грузии также есть американская биола боратория «Лугар-центр», которая размещена близ авиабазы ВВС США Вазиани.

Вспоминается рука Колина Пауэлла, потрясающая пробиркой с якобы образцами иракского оружия массового поражения. Штаты поднаторели в информационной войне и в политике лжи. Их действия напоминают притчу, в которой речь идёт о том, что истинный виновник громче всех кричит: «Лови вора».

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